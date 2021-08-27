Bolu’da ki araç sayısı açıklandı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,7'sini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 1 051 641 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 435 617, Sakarya’da 306 817, Düzce’de 118 581, Bolu’da 120 252, Yalova’da ise 70 374 oldu.

İLİMİZDE, TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA 120 252 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 120 252 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 58 680 otomobil, 1 511 Minibüs, 926 Otobüs,17 371 Kamyonet, 6 153 Kamyon, 12 373 Motosiklet, 22 698 Traktör, 540 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.