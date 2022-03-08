Bolu’da ki çiftçilere 20 milyon TL destek

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere müjdeyi verdi. Artan mazot ve gübre fiyatları göz önünde bulundurularak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bolu genelinde 9 bin 283 çiftçiye 14 milyon 300 bin lira mazot ve gübre desteği verileceğini açıkladı. Öte yandan da Müdürlük tarafından yapılan açıklamada çiftçilere 5 milyon 700 bin lira yem bitkileri desteği verileceğini belirtildi. Böylelikle üreticilerin banka hesaplarına toplamda 20 milyon TL destek, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre 8-11-18 Mart tarihlerinde yatırılacak.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

“Bolu İli genelinde 9283 Üreticimize 14,3 Milyon TL Mazot-Gübre Desteği, 5,7 Milyon TL Yem Bitkileri desteği olmak üzere toplamda 20 Milyon TL destek ödemesi bugün saat 18.00 itibariyle TC Son hanesine göre hesaplara yatırılıyor. Hayırlı, bereketli olsun...”