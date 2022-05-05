Bolu’da ki vatandaşlarla Ramazan Bayramı röportajı

Haber: C. Kutay Aykan

İyisiyle-kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir bayramı daha geride bıraktık. Ancak bu bayram eski bayramları arattı. Bolulu emeklilerin bayram ikramiyelerine hükümet tarafından zam yapılmayınca bayram buruk geçti. Ülke genelinde enflasyonun yüzde 80’e dayandığı şu günlerde işçi, memur ve emekli yapılan zamlar karşısında beli bükülünce bu bayramı mutlu bir şekilde geçiremezken birçok vatandaş geçtiğimiz yıllara göre kendi şehirlerinde, köylerinde kalmayı tercih etti.

Gündem TV olarak Bolulu vatandaşlara 'Ramazan Bayramınız nasıl geçti?' diye sorduk. Ekonomik zorluklar, geçim derdi, bayram gelmiş demeden çalışan vatandaşlar… İşte Boluluların bayram tatili;

“ARTIK ESKİ BAYRAMLAR YOK! EKMEK KAVGASI VAR”

Bayramının çalışarak geçtiğini ifade eden Ahmet Özkul, “Eski bayramlar yok artık ya. Artık ekmek kavgası var. Herkeste bayram gelsin de tatile çıkalım psikolojisi var. 2 gün çalıştım bayramda bugün izinliyim yarın yine mesaiye devam edeceğiz. Eski bayramlar yok artık” dedi.

“BAYRAMLIK ALIŞVERİŞ BİLE YAPAMADIM”

Öğrenci Hüseyin Bayram, “Bayramımız güzel geçti. Bayramda çok para harcayamadık. Bayramlık alışveriş bile yapamadım. Bundan 2 sene öncesine kadar alıyorduk. Ama sonra her şey değişti ekonomi altüst oldu. Pantolonlar 300 liradan aşağı bir fiyatta değil” diye konuştu.

“GÜZELDİ AMA ESKİ BAYRAM HAVASI YOK”

Yusuf Emir Demiroğlu, “Bizim bayramımız öyle alışverişe falan gidilemedi. Evde oldu. Akrabaları ziyaret ettik. Güzeldi ama eski bayram havası yok. Ayakkabı alamıyorsun eşya alamıyorsun…” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞTE, AK PARTİYE OY ATIP EKONOMİK ZORLUK ÇEKENLER DÜŞÜNSÜN”

Levent Yıldız, “Bayram iyi geçti. Ekonomik anlamda iyiyim kendi kendime yetiyorum. Geçmişte, AK Partiye oy atıp ekonomik zorluk çekenler düşünsün. Benim işim var gücüm var” dedi.

“TORUNLARIMIZ GELDİ BİR ŞEY ALAMADIK”

Emekli bir vatandaşımız Necati Akkaya, “Eski bayramları özlüyorum. Bayramda ekonomik anlamda çok sıkıntı çektik. Torunlarımız geldi bir şey alamadık” ifadelerine yer verdi.

“ÇALIŞTIĞIM İÇİN GİDEMEDİM TATİLE”

Yunus Uysal, “Bayramım çok güzel geçti. Eski bayramlar daha güzeldi. Çalıştığım için gidemedim tatile. Allah’a şükürler olsun ki bayramda istediğimi evime alabildim” dedi.

“ÇOCUKLUĞUMDAKİ BAYRAMLARI ÖZLÜYORUM”

Aydoğan Doğan, “Bayram Bolu’da biraz sakin geçiyor. Hava koşulları da belli genel olarak evlerdeyiz. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum. Şuan içinde ülkede yapılabilecek şeyler belli. Ülkenin ekonomik yapısı da belli. Bir yere gidip gelmekte zor. Evimize istediğimizi tabi ki alamıyoruz. Eskiden kilo ile aldığımız ürünleri tane ile alıyoruz. En asgari şekilde almaya çalışıyoruz. Faturalardan dolayı da herhangi bir alışverişe gitmeye mecalimiz kalmıyor” dedi.