Bolu’da kimle görüştüler?

Haber: Birol Ertunç

Son dönemde yeni parti kuracakları söylenen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti kurucularından Ali Babacan ile ilgili kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Son olarak ilimiz Bolu’ya gelen Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan ile 58 ve 59. Hükümetlerde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı görevinde bulunan Sami Güçlü ile ilgili ortaya atılan iddia Bolu kamuoyunu da hareketlendirdi. Babacan ve Güçlü Abant’a gelerek bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti’nin küskünlerini yeni kurulacak olan partide toplamayı hedefleyen Babacan’ın Abant’ta temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, Babacan’ın kurmaylarından önemli bir ismin de bu hafta içi Bolu’ya giderek yeni oluşum için temaslarda bulunacağı öne sürüldü.

Öte yandan Bolu’da temaslarda bulunan Babacan’ın ziyareti esnasında yeni parti için Bolu’dan bir kişi ile görüştüğü iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası Bolu kamuoyunda da hareketlilik yaşanırken Babacan’ın kimle görüştüğü merak konusu oldu. Babacan’ın AK Parti küskünlerini kendi tarafına çekmek için çalıştığının gündeme geldiği günlerde Bolu’dan hangi isimlerin Babacan’la temasa geçeceği ise iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 14:37