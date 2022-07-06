Bolu’da Kiralık Araç Kalmadı

Haber: Okay Özcan

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil pazarı ve oto kiralama sektörü de canlandı. Otomobillerin fiyatları yükselince, vatandaş kiralık arabalara yöneldi.

KİRALIK ARACA TALEP PATLADI

İkinci el otomobil fiyatlarını karşılayamayan vatandaşın tercihi kiralık araçtan yana oldu. Bolu’da ortalama 550 TL olan araçlar için taleplere yetişemeyen ‘Rent A Car’ bayileri, ellerinde kiralık araç kalmadığını belirtti. Fiyatların 400 liradan başladığını, aracın modeline ve donanımına göre 2 bin liraya kadar çıktığını belirten araç kiralama firmaları, yükselişin bir süre daha devam edeceğini açıkladı.

İKİCİ EL PİYASASI DA HAREKETLİ

Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan aksamalar sebebiyle ikinci el otomobil ve araç kiralamaya olan talebi artırırken, yaz mevsiminin gelmesinin yanı sıra, Kurban Bayramı’nın da yaklaşması otomobil piyasasını hareketlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılının ilk beş ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil satışlarının, bu yılın ilk beş ayında 2 milyon 456 bin 879 adet olduğunu açıklandı.