Bolu’da kiralık ev fiyatları dudak uçuklatıyor

Hem devam eden öğrencileri hem de yaşadığı şehrin dışında bir okula yerleşen yeni öğrencileri bu yıl her zamankinden daha zor bir ‘barınma sınavı’ bekliyor. Kiralık ev sorunu ve KYK yurtları ülkenin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Yurtlarda ya kapasite talebi yeterince karşılamıyor ya da 3-4 kişilik yurt odalarına ranzalar yerleştirilerek 6 kişiliğe çıkartılıyor. Emlak piyasasında ise fahiş kira artışı, öğrencileri çaresiz bırakıyor.

BOLU’DA KİRALIK EVLER 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yurtlarda yer bulamayan ya da eve çıkmak isteyen öğrencileri, yüksek kira fiyatları bekliyor. Bolu’da 1+0 ve 1+1 dairelerin kiraları yaklaşık 2 bin lira. Eşyalı olan daireler için bu fiyat 3 bin TL’ye kadar yükseliyor. Birden fazla öğrenci eve çıkmak istediğinde ise, gözler 2+1 ve 3+1 evlere çevriliyor ancak Bolu Merkez’de bulunan 2+1 evlerin kiraları 4 bin liraya, 3+1 evler ise 5 bin liraya varıyor. Ayrıca birçok ev sahibi, ilk üç aylık kirayı peşin isteyebiliyor.

KYK YURTLARINA BAŞVURU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) başvuru süreci henüz başlamadı. Bu hafta gerçekleşecek üniversite kayıtlarından sonra, gelecek ay KYK yurtlarına başvurular açılacak. 6 kişiliğe çıkarılan yurt odalarının ücretine ise bu sene yüzde 80 zam geldi.