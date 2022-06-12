Bolu’da kıyamet gibi bir gün!

Haber: Ceylan Beykoz

Sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı, öğleden sonra etkisini artırarak Bolulu vatandaşlar zor anlar yaşattı. İşte yaşananlar; D-100 karayolu adliye karşısı yola ağaç devrildi. Ankara istikameti araç trafiğine kapatıldı. Nikah salonunun orda iki aracın üstüne ağaç devrildi. Şehir genelinde çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza var. Birçok sokak sular altında. Evleri su bastı.

Yaşanan olayların ardından Bolu Valisi Erkan Kılıç polis telsizinden tüm görevlileri alarma geçirdi.