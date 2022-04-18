Bolu’da konut satışı

Haber: S. Özge Yücel

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

Doğu Marmara Bölgesinde 2022 yılı Mart ayında 8 bin 688 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Mart ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 618 konut, Sakarya' da 2 255 konut, Düzce'de 724 konut, Bolu'da 684 konut ve Yalova'da 1 407 konut satışı gerçekleşmiştir.

Kocaeli'de 2022 yılı Mart ayında 3 bin 618, Kocaeli İlinde 3 bin 618, Sakarya’da 2022 yılı Mart ayında 2 bin 255 konut satıldı.Düzce’de 724, Bolu’da 2022 yılı Mart ayında 684 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Mart ayında Bolu İlinde 684

Yabancılara Şubat ayında 5 bin 567 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Yalova, 135 konut satışı ile Sakarya izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.