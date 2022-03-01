Bolu’da kooperatiflerle üretim toplantısı yapıldı

Haber: S. Özge Yücel

Toplantıya Bolu Orman İşletme Müdürü İbrahim Kantar ve İşletme Şefleri ile Kozlu, Fasıl, Banaz, Yeşilçele, Gölcük, Tetemeçele, Mesciçele, Tokmaklar, Bağışlar, Değirmenbeli, Değirmendere, Yakabayat, Hamzabey, Musluklar, Yeniköy, Çukurören, Yoğunpelit, Merkeşler, Müstakimler, Çobankaya ve Çobankaya Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri katıldı.

Toplantıda 2022 yılı üretim çalışmalarında önceliğin insan hayatı olduğunu vurgulayan İşletme Müdürü İbrahim Kantar kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Üretim çalışmalarının bir an önce başlatılabilmesi için iş makineleri ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten İbrahim Kantar 2022 yılı üretim fiyatları hakkında da bilgiler verdi.

Toplantıda söz alan Kooperatif Başkanları, üretim çalışmaları için gerek duydukları iş makinası, fiyat ve diğer taleplerini dile getirdi. Üretim çalışmalarına başlamayı kendilerinin de istediğini belirten kooperatif başkanları desteklerinden dolayı işletme müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022, 10:13