Bolu’da köpeği araca bağlayıp metrelerce sürükledi 2 bin lira ceza aldı

Haber: Ceylan Beykoz
Merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarına kaydettikten sonra şikayet etmek amacıyla jandarmayı aradı.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, R.B'yi durdurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hakkında adli işlem başlatılan R.B'ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.