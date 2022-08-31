Bolu’da Koray Avcı konserine yoğun ilgi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından, saat 20.00’de Belediye önündeki fener alayı organizasyonuyla başlayan kutlamalar, saat 21.00’da Karaçayır Konser Alanı’ndaki Koray Avcı konseriyle devam etti. Yoğun katılım gösterilen konserde Koray Avcı en sevilen şarkılarını Bolu halkı için seslendirdi.

Konser arasında sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı konuşmada, Kovid-19 kısıtlamalarından sonra ilk defa büyük bir katılımla konser gerçekleştirildiğini, Bolu halkının eğlenmeyi özlediğini, özlemlerini Koray Avcı konseriyle giderdiklerini söyledi. Hediye takdimi yapan Belediye Başkanı Özcan, Koray Avcı'ya da teşekkür ederek, "Bu kadar yoğun ilgiden sonra ilerleyen aylarda seni tekrar Bolu'da görmek isteriz." dedi.

Koray Avcı da, Belediye Başkanı Özcan'ın isteğini kırmayacağını kaydetti.