Bolu’da Körfez Kurdu operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin olduğu belirlenen şahıslar takibe alındı. Yapılan takibatın ardından Kocaeli Emniyeti 11 Temmuz Cumartesi günü düğmeye bastı. “Körfez Kurdu” adı verilen operasyonda ilimiz Bolu dahil olmak üzere Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere ekipler eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlar neticesinde 53 kişi yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silahlar, kasa, çuval ve kitapların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Euro nakit para ele geçirildi. Kocaeli Emniyetine getirilen şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.