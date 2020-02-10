Bolu’da köy nüfusu arttı

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiyi göre, 2015'te 78 milyon 741 bin 53 olan Türkiye'nin nüfusu, 2019 itibarıyla yüzde 5,6 artışla 83 milyon 154 bin 997'ye yükseldi. Bu dönemde 76 ilin nüfusunda artış, 5 ilde ise düşüş yaşandı. 2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ildeki köy nüfusu incelendiğinde, 15 ildeki köy nüfusunun arttığı, 36'sında ise azaldığı gözlendi. Köylerin nüfusu 2015'te 6 milyon 217 bin 919 kişi iken, 2019'da köyde yaşayanların sayısı 6 milyon 3 bin 717'ye geriledi. Böylece 5 yılda köy nüfusu 214 bin 202 kişi azaldı.

BOLU’DA KÖY NÜFUSUNDA ARTIŞ

2015-2910 yılları arasında Türkiye genelinde köyde yaşayanların sayısı 214 bin 202 kişi azalışla 6 milyon 3 bin 717'ye düştü. Köy nüfusunun arttığı 15 ilin arasında bulunan Bolu’da ise 2015 yılında 87.399 olan köy nüfusu, 2019 yılında 2 bin 98 kişi artarak 89.497 oldu. Ayrıca köy nüfusunu artıran diğer iller ise Yalova, Elazığ, Tokat, Karabük, Çanakkale, Kırklareli, Iğdır, Kilis, Tunceli ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.