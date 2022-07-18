Bolu’da Kum Voleybolu Turnuvası düzenlenecek!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödüllü “Kum Voleybolu Turnuvası” düzenleniyor. Katılımı ücretsiz olacak olan turnuvaya başvurular Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasından alınacak. Son başvuru tarihi 21 Temmuz’da olan turnuva 3 kategoriden oluşuyor. Kadınlar, Erkekler ve Karışık Çiftler kategorisiyle ayrılan kum voleybolu turnuvası 23-24-25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Hem eğlenceli hem de bol çekişmeli geçmesi beklenen müsabakalar öncesinde, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “düzenlenen Kum Voleybolu turnuvasına katılımlarınızı bekliyoruz” çağrısında bulundu.