Bolu’da Kur’an Kursu Talebeleri Unutamayacakları Bir Hafta Sonu Yaşadı!

Haber: Ceylan Beykoz

Yatılı Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile çeşitli aktivite ve etkinlikleri Bolu İl Müftülüğü öncülüğünde sürdürüyor. İl Müftülüğü görevli personeli ve yaz kursu öğrencileri Abant’ta kahvaltıda bir araya geldi.

Motivasyonu ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla Abant’ta gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, top oynama, ip atlama, uçurtma uçurtma ve doğa yürüyüşü yaptı.

Dolu dolu hafta sonu geçiren talebeler bir sonraki gün de kursun bahçesindeki mangal ikramına katıldı.

BİRAZ OLSUN MORAL VERMEK AMACIYLA BU PİKNİĞİ DÜZENLEDİK

Bolu İl Müftülüğü personeli konu hakkında, “Bolu İl Müftülüğü olarak bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimize çok önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Öğrencilerimiz yoğun bir tempoda derslerine devam ederken tabi ki zihinsel olarak yorgun olabiliyorlar. Onların bir nebze olsun yorgunluklarını gidermek ve biraz olsun moral vermek amacıyla bu pikniği düzenledik” diye konuştu.

DAHA DEĞİŞİK PROGRAMLAR VE ETKİNLİKLER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Yetkililer devamında, “Öğrencilerimizin bu yapılan etkinlik dolayısıyla mutlu olduklarını gördük. Bu gibi sosyal faaliyetlerin eğitim ve öğretime büyük katkı sağladığına eminiz. İnşaallah ileriki günlerde daha değişik programlar ve etkinlikler yapmayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.