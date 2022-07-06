Bolu’da Kurban Kesim Alanları Denetleniyor!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesinde ilimizin merkezine bağlı köylerinde ki kesimhanelerinden çalışmalara başladı. Görevliler, kurban kesim alanlarını bir bir ziyaret ederek kurban kesim alanlarını denetledi.

Yeni Akçakavak köyünde bulunan kurban kesim yerlerinde yapılan denetimlerde temizlik ve sağlık kurallarına yönelik uyarılarda bulunulurken, kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlar kontrol edildi.