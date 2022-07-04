Bolu’da kurbanlıklar satışa çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Bu yıl ki kurban fiyatları alım gücü az olan vatandaşların tepkisine neden oldu. Büyükbaş kurbanlıkların canlı baskül fiyatları 60-65 liradan satılırken, küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ise bin 500 liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle kurban alıcıları ve satıcıları arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

BOLU’DA HAYVANCILIK BİTMEK ÜZERE

İlimizin ilçelerinde yetiştirdikleri kurbanlıklarını kurban pazarına getirip satmaya çalışan besiciler, yem ve mazot fiyatlarının yüksek oluşundan şikâyet ederek; “Bolu’da hayvancılık artık bitmek üzere. Geçen yıla oranla bu yıl yem fiyatları yüzde yüzün üzerine çıktı. Hayvanları doyuracak paramız bile kalmadı. Birçok vatandaş kurbanlıkların fiyatlarının yüksek olduğundan şikâyetçi ama bizimde yapacak bir şeyimiz yok. Yapılan zamların altında kalıyoruz” ifadelerinde bulundular.

Kurban pazarında kurbanlık almaya gelen vatandaşlar da, kurban fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olarak; “alım gücümüz zaten az, birde fiyatlar yüksek olunca, kurbanlık alamıyoruz. Besicilerde haklı, yem fiyatları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yılları arıyoruz. Eskiden alım gücümüz vardı ve kurbanlık alabiliyorduk. Şimdi sadece kurban pazarını görmekle yetiniyoruz” açıklamasında bulundular.