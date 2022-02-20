Bolu’da kurulur mu?

Haber: C. Kutay Aykan

Ülke genelinde ve aynı zaman Bolu’da da telefonla dolandırıcılık olaylarında büyük bir artış göstermesi yapılan duruşmalarla gözler önüne serildi. Özellikle Bolu’daki Ağır Ceza mahkemelerinde görülen 10 davadan 4’nünün telefonla dolandırıcılık olayı olduğu gözler önüne serilirken, İstanbul Başsavcılığı tarafından oluşturulan özel büronun Bolu’ya da açılması beklenmekte.

Telefon dolandırıcılığını önlemek, suçluya kısa sürede ulaşmak için İstanbul’da kurulan özel büro Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu’yla ortaklaşa çalışacak. Bolu’da telefon dolandırıcılığı mağduru olan vatandaşların ayni özel büronun Bolu’ya açılmasının çok faydalı olacağı dile getirdiler.