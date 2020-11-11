Bolu’da kuş gribi alarmı

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs salgını dolayısıyla olağanüstü hal içerisinde olan dünyada, kuş gribi yeniden hortladı. Japonya, Hollanda ve İngiltere’de görülen kuş gribi vakaları dolayısıyla binlerce tavuğun itlaf edileceği bildirildi. Edinilen bilgilere göre İngiltere'nin Kent şehrinde bir ticari tesisteki kümes hayvanlarında kuş gribi tespit edildi. Kuş gribinin insanlar arasında yayılmasını engellemek amacıyla tespit edilen 480 kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Kent’teki küçük bir ticari tesiste kuş gribi olduğu doğrulandı. Hastalığın yayılma riskini önlemek için acil adımlar atıldı. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre bir diğer kuş gribi vakası ise Japonya’da Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu. Çiftlik yöneticilerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan araştırmalara göre kümeste kuş gribi tespit edildi. Hollanda Tarım Bakanlığı da doğudaki Puiflijk kasabasındaki bir çiftlikte son derece patojenik kuş gribi tespit edilmesi üzerine 200 bin tavuğun itlaf edilmesi talimatı verdi.

KUŞ GRİBİ BOLU’YA SIÇRADI

Dünyadaki kuş gribi vakalarının yayılmasını önlemek için mücadele devam ederken beyaz et sektörünün ülkemizdeki öncü firmalarından bir tanesinin Yeniçağa ilçesi Gölbaşı Köyü’ndeki tesislerinde kuş gribi vakasına rastlandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre kuş gribinin tespiti üzerine Göşbaşı Köyü’nün etrafında bulunan 10 kilometrelik alan içerisinde broiler tavukçuluk yapılması durduruldu. Öte yandan Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bu 10 kilometrelik alan içerisinde kalan yerlerdeki diğer tesislerin de 3 ay boyunca faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi. Kuş gribi vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile firmalardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.