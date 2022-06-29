Bolu’da Laboratuvarda üretiliyor.

Haber:C. Kutay Aykan

Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ve Bursa bölgesinde görülen, geçen yıl Düzce ilinde de olduğu tespit edilen, kestane ağaçlarının kurumasına sebep olan Gal arısıyla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Halk arasında ‘katil arı’ olarak bilinen Gal arılarıyla mücadelede kullanılan ‘TorymusSinensis’ böceği Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nde çoğaltılarak, kestane ağaçlarının yoğun olduğu Düzce’deki ormanlık alanlara salındı.

YUMURTA BIRAKARAK AÇMASINI ENGELLİYOR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında çoğaltılan ‘TorymusSinensis’ adlı böcek, Gal arısının kestane ağaçlarının tomurcuklarına bıraktığı yumurtalarla beslenecek. Böylelikle Gal arısının yumurtaları tomurcukları kurutamayacak. Aynı zamanda bu uygulamayla Gal arılarının çoğalmasının da önüne geçilecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 09:24