Bolu’da lodos manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli lodos uyarısı etkisini akşam saatlerinde Bolu’da hissettirdi. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan lodos nedeniyle çöp kutlarına ve çöp kutularının yanına konulan çöpler adeta hava uçuştu.

Şehir merkezinde etkisini gösteren lodos nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken, ortalık ise bir anda savaş alanına döndü. Çöp kutlarına atılan kağıt parçaları adeta hava da dans eder gibi sağa sola savrulmaları ilginç bir görsellikte ortaya koydu. Bu anlar an be an cep telefonlarımıza kaydedildi.