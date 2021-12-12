Bolu’da lodos manzaraları

İlimizde hızı saatte 60 kilometreye varan lodos, İzzet Baysal Üzerindeki çok kutularını yerle bir ederken, ortaya çıkan manzara ise saniye saniye kameralarla kayıt altına alındı.

Bolu’da lodos manzaraları

Haber: Okay Özcan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli lodos uyarısı etkisini akşam saatlerinde Bolu’da hissettirdi. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan lodos nedeniyle çöp kutlarına ve çöp kutularının yanına konulan çöpler adeta hava uçuştu.

Şehir merkezinde etkisini gösteren lodos nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken, ortalık ise bir anda savaş alanına döndü. Çöp kutlarına atılan kağıt parçaları adeta hava da dans eder gibi sağa sola savrulmaları ilginç bir görsellikte ortaya koydu. Bu anlar an be an cep telefonlarımıza kaydedildi. 

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