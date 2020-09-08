Bolu’da motorin kaç lira oldu?

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) yaptığı açıklamada 8 Eylül itibariyle geçerli olmak üzere motorine indirim yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak EPGİS’ten yapılan açıklamada, “Akaryakıt Fiyatlarında İndirim: 08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan indirimle birlikte ilimiz Bolu’da litre fiyatı 6.15 civarında olan motorinin fiyatı 5.94 seviyesine indi.