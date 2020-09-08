Haber: N. Halid Altundal
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) yaptığı açıklamada 8 Eylül itibariyle geçerli olmak üzere motorine indirim yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak EPGİS’ten yapılan açıklamada, “Akaryakıt Fiyatlarında İndirim: 08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.
Yapılan indirimle birlikte ilimiz Bolu’da litre fiyatı 6.15 civarında olan motorinin fiyatı 5.94 seviyesine indi.
Bolu’da motorin kaç lira oldu?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada motorinin litre fiyatında indirim yapıldığı belirtildi.
Haber: N. Halid Altundal
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