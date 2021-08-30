Bolu’da muhteşem kutlama

Haber: Okay Özcan

Türkiye genelinde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Bolu’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bolu Valili önünde gerçekleşen kutlamalara 2. Komando Tugayı askerleri damgasını vurdu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör’ün halkın bayramını kutlaması ve selamlamasının ardından, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Bolu halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda küçük bebeklerin komando bereleri ile annelerinin kucağında ve bebek arabasında katılması büyük ilgi gördü. Bolu 2. Komando Tugayında vatani görevlerini yapan Mehmetçiklerimiz, törene damgasını vurdu. Rengarenk sis bombalarının eşliğinde yürüyüş yapan askerlerimiz dakikalarca alkışlandı. Mehmetçiklerimiz İzzet Baysal Caddesi üzerinde; “Ne mutlu Türküm diyene”, “Vatan sana canım feda” sesleriyle ve postal sesleri ile caddeyi inletti.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 12:08