Bolu’da neler oluyor?

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da aile içi şiddet ve çocuğa yönelik şiddet olaylarında rakam her geçen gün artış gösteriyor. Hafta sonunda iki gün içerisinde 5 adet aile şiddet olayı yaşandı. Bunlardan 3’ü karı-koca olmak üzere birbirlerinden davacı ve şikayetçi olurken, maalesef karakolluk oldular.

Aile içi şiddet olaylarının başında alkol, şiddetli geçimsizlik, ekonomi ve kayınvalide etkisi gözlerden kaçmadı.

İlimizde ay bazında düşünülürse, hemen hemen günde en az 2 aile içi şiddet olayının yaşandığı gözlemlenirken, bu şiddet olaylarının genellikle boşanma davalarıyla sonuçlandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri birçok mahallede yaşanan aile içi şiddet olaylarına anında yetişmek için adeta seferber oluyor.