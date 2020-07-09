Bolu’da neyin fiyatı arttı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Marmara Bölgesine ait, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Haziran ayı bilgilerini açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE ARTIŞ 0,03 OLARAK AÇIKLANDI

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), haziran ayında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde yüzde 0,30 oranında artarken, Türkiye genelinde ise yüzde 0,03 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bölgedeki fiyat artışı, yüzde 15,41 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 15,72’nin 0,31 puan altında gerçekleşti.

İLK SIRADA KİVİ, İKİNCİ SIRADA LİMON VAR

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 42,18 ile kivi olurken onu yüzde 32,22 artış ile limon, yüzde 20,03 artış ile cilt ve vücut ürünleri, yüzde 16,70 ile sivri biber, yüzde 11,03 ile kuru fasulye takip etti.

FİYATI DÜŞENLER

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -40,87 ile domates olurken domatesi sırasıyla yüzde -31,64 ile patates, yüzde -19,76 ile yumurta, yüzde -10,28 ile erkek ceketi, yüzde -6,24 ile kadın spor ayakkabı takip etti.