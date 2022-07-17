Bolu’da nüfus istatistik verileri açıklandı

Türkiye’nin 2022 nüfus istatistik verilerine göre Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 olarak açıklandı. Türkiye nüfusu 41 milyon 915 bin 985 erkek, 41 milyon 698 bin 377 kadından oluşuyor.

İlimiz Bolu’da ise nüfus 230 bin 014 kişi olarak belirlendi. Bolu’da nüfusun 158 bin 580’i erkek, 161 bin 434’ü kadından oluşuyor. Bu verilere göre ilimizde kadınların erkeklerden 2 bin 854 kişi daha fazla olduğu göze çarpıyor.

Komşu ilimiz Düzce’de ise 400 bin 975 olan nüfusu, 200 bin 612 erkek, 200 bin 364 kişi kadın oluşturuyor. Türkiye’de ise kadın ve erkek nüfus oranı yüzde olarak ele alındığında, yüzde 50,1 erkek yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturuyor.

NÜFUSUN %93’Ü ŞEHİR MERKEZİNDE YAŞIYOR

2021 yılında açıklanan Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi idi. 2020 yılına oranla nüfus artış hızı binde 5,5 iken, 2021 yılında ise binde 12,7 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan vatandaşların oranı ise 93,2. Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

NÜFUSU EN YOĞUN OLAN ŞEHİRLER

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.