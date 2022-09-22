Bolu’da ödenecek tutar belli oldu

Haber: Nesrin Altuntaş

Bolu dahil 22 ilde yüzde 40’a yakın zam yapılarak toplam kira yardımı bin liraya yükseldi.

Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Artvin, Bilecik, Bingöl ve Kilis'i kapsayan kararda Bakanlık, kiracıya 2 bin TL ödenmesine karar verirken, Sınırlı Ayni Hak Sahibi’ne 5 bin Türk Lirası ödenecek.

KİRA YARDIMI NASIL YAPILIR?

6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet alanında bulunduğu tespit edilen gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesine alınarak yıkılıp yeniden inşa edilmektedir. Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahibi ve kiracıların mağdur olmaması için de kendilerine kentsel dönüşüm kira yardımı yapılmaktadır. En fazla 18 ay boyunca verilen kentsel dönüşüm kira yardımında, gayrimenkul sahiplerinin taşınma masraflarını karşılayabilmeleri için kira yardımının 5 aylık bölümü peşin olarak ödenebilmektedir.

Kira yardımı bedeli, şehre ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranına göre yıllara bağlı olarak hesaplanmaktadır. Gayrimenkul sahiplerinin ve kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeleri için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NEDİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımını almak için gereken belgeler, başvuran kişinin gayrimenkul sahibi ya da kiracı olmasına göre değişmektedir. Kiracıların ibraz etmesi gereken belgeler de konut ya da iş yeri kiracısı olma durumuna göre farklılık göstermektedir. Gayrimenkul sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı alması için gerekli evraklar şunlardır:

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu, Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi, Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı, IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halk bankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekmektedir. Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:

Vekaletname aslı ve fotokopisi

Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması gerekmektedir.