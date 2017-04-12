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12 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Bolu’da ödüle laik öğretmen yok mu?

    Milli Eğitim Bakanlığı maaş ödülü alan öğretmen listelerini yayınladı. Ancak, Bolu’dan ödüle laik hiçbir öğretmen listede yer almadı. Bu duruma tepki gösteren Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman; “İlimizde hiç bir öğretmene ve görevliye ödül verilmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştır” dedi.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 11:13
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    Bolu’da ödüle laik öğretmen yok mu?

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Bakanlığın yayınlamış olduğu listede ülke genelinde 2210 öğretmen, müdür ve şefe ödül ( maaş ödülü ) verildiğini açıklayan Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsün Yapan, açıklamasında tepkisini şu sözleriyle gösterdi; “Bolu'da görev alan öğretmenlerden ve milli eğitim müdürlüğü görevlilerinden hiçbirisi ödüle layık görülmedi.

    Bolu'da, hiç bir eğitim çalışanına neden ödül verilmediği yetkililerce izah edilmelidir. İlimizde hiç bir öğretmene ve görevliye ödül verilmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştır.

    Bu ödül uygulamasının neye göre kime göre belirlendiği ise merak konusudur. MEB gerekli açıklamayı yapmalıdır. Ödül alan öğretmenlerin listesi Nisan 2017 Tebliğler dergisinde yayımlandı

    Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerden ödül alanların listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığında 2210 kişinin ödüllendirildiği görülmektedir. Nisan 2017 Tebliğler Dergisi 06.04.2017 tarihinde yayımlandı. Yayımlanan Tebliğler Dergisinde yer alan ödül alanların bilgileri, isimleri kamu ile paylaşılırken, ödül alan MEB personeli arasında öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şefler, Teknisyenler, Şube Müdürleri, VHKİ’ler, okul müdürleri, müdür yardımcıları da bulunmaktadır. 2210 kişinin neden ve ne zaman ödül aldığı bilgisine yer verilmezken, Nisan 2017 Tebliğler Dergisinde sadece 2016 yılında ödül alan öğretmenlerin listesi yer aldı”

     

    MEB’İN 2016 YILI ÖDÜL LİSTESİ YAYIMLANDI

    2 bin 210 kişilik Milli Eğitim Bakanlığı ödül listesinde MEB bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev yapan personeller yer almakta olup, neredeyse her unvandan personel bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak öğretmenlerin ödüllendirildiği görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (İKGM) tarafından yayımlanan 2016 yılı MEB ödül listesinde yer alan kişilerin ödül türlerine de yer verilmedi.

     

    HER İLDE ÖDÜL YOK

     

    MEB 2016 ödül listesine ogretmenlericin.com olarak göz attığımızda her ilde ödül olmadığını görmekteyiz. Örneğin Şanlıurfa ilinden ödül alan bir tane dahi öğretmen bulunmamaktadır. Ayrıca 5-10 bin nüfusa sahip ilçelerde 5-6 çalışan ödül almışken, 50-100 bin nüfusa sahip ilçelerde ödül alan personel bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının ödül alan kişilerin listesinde ek olarak hangi derecede ödül aldığının açıklanması iyi olacaktır.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Bakanlığı, Maaş, ödülü

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