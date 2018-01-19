Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü Bolu Valiliğinin almış olduğu kararla bir gün tatil edildi. Bu tatil haberiyle birlikte öğrenciler bir gün erken yarıyıl tatiline girmiş oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören 33 bin öğrencinin yanı sıra ortaöğretimde öğrenim gören 48 bin 705 öğrenciyle toplam 85 bin 705 öğrenci tatile girmiş oldu. Yine ortaöğretimde eğitim veren 4 bin 003 öğretmende tatile girmiş oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde vize ve final sınavlarını tamamlayan bir çok öğrenci erken tatile girip memleketlerine gittiler. Finallerini son günlere bırakan öğrencilerde Cuma günü itibariyle tatile girme fırsatı buldular. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ikinci dönem öğretim 12 Şubat tarihinde başlayacak.