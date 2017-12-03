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03 Aralık 2017 Pazar
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    • Bolu’da öğretmen sayısında büyük artış

    Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde öğretmen sayısında büyük bir artış gözlenirken öğrenci sayısında artış gözlerden kaçmadı. 905 öğretmenin yeni göreve başladığı öğrenildi.

    03 Aralık 2017 Pazar 13:03
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    Bolu’da öğretmen sayısında büyük artış


    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    2017-2018 eğitim ve öğretimin 18 Eylül 2017’de açılmasının ardından Bolu’daki okullarda öğrenci ve öğretmen sayısında artış olduğu Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

    İlimizde eğitim veren 237 okulda geçen yıl 47 bin 653 öğrenci eğitim görürken bu yıl bu rakam Bin 052 artarak 48 bin 705’e çıktı. 905 öğretmenin yeni göreve başlamasıyla öğretmen sayısında da büyük bir artış gözlemlendi. Geçen eğitim öğretim yılında 3 Bin 098 öğretmen görev yaparken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bu sayı 4 bin 003’e çıktı.

    Ayrıca derslik başına düşün öğrenci sayıları da belirlendi. İlkokul ve ortaokulda derslik başına 17, genel öğretim de 21 ve mesleki ve teknik liselerde ise 19 öğrenci olarak açıklandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Milli, Eğitim, Müdürlüğü

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