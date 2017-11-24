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24 Kasım 2017 Cuma
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    • Bolu’da Öğretmenler Günü coşkusu

    Bolu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Yeni öğretmenlerin yemin töreni büyük alkış aldı.

    24 Kasım 2017 Cuma 14:14
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    Bolu’da Öğretmenler Günü coşkusu

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimizde 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük bir coşku ile kutlandı. Sabah 9.15’te Anıtpark’taki çelenk sunumu yapıldı. Hemen ardından Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde sergi açılışı yapıldı. Sergi açılışı sonrası 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen tören ile kutlandı. Düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutanı Aydoğan Budakçı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Jandarma Komutanı Nadir Çelik, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz katıldı.

    “İNSAN YETİŞTİRMEK AYNI ZAMANDA GELECEĞİ İNŞA ETMEKTİR”

    Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş; “Sözlerimin başında en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnsanın hayatında iz bırakan kişilerin sayısı sınırlıdır. Öğretmenlerimiz bu müstesna kişilerden biridir. Öğretmenler insan karakterinin oluşması yolunda hamurumuzu yoğuran, mimarlar ve mühendislerdir. Bu gün birçoğumuz mesleği ve başarıyı öğretmenlerimize borçluyuz. Bizi yetiştirerek bugünlere getiren öğretmenlerimize şükranlarımızı buradan arz etmek istiyorum. Medeniyetleri kuran ve inşaat ettiren en önemli faktör insandır. Ne kadar nüfusa ve güce sahip olursanız olun, eğer nitelikli insan yetiştiremezseniz bunun bir anlamı kalmayacaktır. İnsan yetiştirmek aynı zamanda geleceği inşa etmektir. Akıl öğrenerek gelişir. Edindiğimiz bilgi hatırlamak yetmez bunu vicdan süzgecinden geçirmemiz gerek. Eğitim akıl ve vicdanın şekillendiren insanı inşa etme sürecidir.  Bu süreç iyi olursa insanın geleceği de iyi bir şekilde inşa edilmiş olur. Bu yüzden öğretmenler aynı zamanda toplumun ve yaşadıkları ülkenin gerçek mimarlarıdır. Değerli öğretmenlerimiz medeniyetin geleceği olan çocuklarımızın kaderleri sizlerin ellerindedir. Vicdanı ve karakteri hür, yelken açmaktan korkmayan çocuklar yetiştirmek size verilmiş büyük ve önemli bir görevdir. Siz ilim ve irfan bilen nesiller yetiştirirseniz ülkemizin geleceği o kadar aydınlık olacaktır. Ortaya koyduğunuz eserlerde imzanız olmayacak. Ancak yetiştirdiğiniz her iyi kişi sizin için en büyük mutluluk ve onur kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

    “ÖNÜNÜZDE SAYGI İLE EĞİLİYORUM”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise günün anlam ve önemi ile ilgili şu şekilde konuştu; “Gelişmiş ülkelerde mesleğini yapan insanlarında yüzde 75’i yaptığı işten memnun. Geri kalan yüzde 25 buna ülkemizde dahil olmak üzere mutlu değiller. Şehirleri inşa etmek bizim işimiz. Bunu yapmayı görev bilir ve devam ettiririz. Fakat insan inşa etmek bizim üstümüzde olan bir iş. Böyle kutsal bir iş öğretmenlerimize yakışır. Çevreye duyarsız bir toplum yetiştirmek, medeniyeti sallar. Bunun yerine medeniyete yakışır bir nesil yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve önünüzde saygı ile eğiliyorum.”

    ÖZCAN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise konuşmasında mevcut eğitim sistemini eleştirerek; “Öğretmen anne, babaya ve eşe sahip olarak hepinize saygılarımı sunuyorum. Güzel planlar yapıyoruz maalesef bir sıkıntımız var. Eğitimde dünya sıralamasında gerilemişiz. Kalite olarak öğretmenlerimizin dünya sıralamasında yeri var bundan eminiz. Çocuklarımızda pırıl pırıl. Bizim sorunumuz eğitim sisteminde. Bunun en yakın zamanda düzelmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

    ÖĞRETMEN YEMİNİ ALKIŞ ALDI

    Protokol konuşmalarının ardından yeni öğretmenler yemin etmek için sahneye çağrıldı. Yüksek sesle öğretmenlik yemini eden öğretmenler, protokol ve davetlilerden büyük alkış aldı.

    Son olarak emekli öğretmenlere hizmet belgesi verilirken, yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 24, Kasım, Öğretmenler, Günü

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