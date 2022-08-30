Bolu’da okul servisi ücretlerine yüzde 122 zam

Haber: Ceylan Beykoz

Anaokulları ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 5 Eylül, diğer öğrenciler için ise 12 Eylül’de başlayacak 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için okul servis ücretlerinin ne kadar olacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusuydu.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Belediye Başkanlığı Ulaşım ve Destek Hizmetlerinin yapmış olduğu toplantıda merakla beklenen okul servis ücretleri belli oldu. Toplantıda alınan kararla, geçen sene 0-5 km arası Sabah-Öğle-Akşam tarifesi 360 TL olarak belirlenen servis ücretleri bu sene yüzde 122 zamla 800 TL olarak açıklandı.

BOLU’DA 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE TARİFELER ŞU ŞEKİLDE

Sabah-Akşam 0 ila 5 kilometre arası 650 TL, Sabah-öğle-akşam 0 ila 5 kilometre arası 800 TL, etüd 150 TL, Rehber personel 150 TL.

ORHAN FIRAT:“EN UYGUN BEDELLE YOLCU TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR”

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, “Fiyat Tespit Komisyonu’muzca 1 öğrencinin 0-5 kilometre üzerinden tespit edilen servis ücreti belli oldu. Odamıza kayıtlı bulunan üyelerimizin Bolu halkına en kaliteli hizmeti en uygun bedelle yolcu taşımacılığı faaliyetleri uzun yıllardır kesintisiz ve sorunsuz devam etmektedir.”

“Odamız üyeleri gözbebeklerimiz olan yavrularımızın zamanında okullarına gidip dönüşleri, ulaşım esnasında güvenli şekilde taşıma işlemlerinin yapılması, toplu taşıma araçları ile bu güne kadar herhangi bir ölümlü kazaya karışmamış, sadece maddi hasarlı kazalar ile bu güne gelinmiştir. Yolcu taşımacılığı faaliyetlerimiz klimalı, temiz, bakımlı, yeni model, 3 nokta emniyet kemerli, kamera ve görüntü cihazlarına sahip araçlarımız ile trafik kurallarına uyarak öğrencilerimizin seyahatleri yapılmaktadır.”

“Araç sürücülerimizin SRC türü mesleki yeterlilik belgeleri, psikoteknik raporları, sürücü belgeleri, taşıma yapılabilmesi için lazım olan yetki belgeleri , Trafik Sigorta Poliçeleri , kasko poliçeleri güzergah belgeleri düzenli olarak yapılmaktadır.“Odamızca da üyelerimizin öğrenci taşımacılığı faaliyetlerimizde düzenli olarak denetim faaliyetlerimizde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.