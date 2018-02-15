Haber: Ceylan Beykoz

Halk Eğitim Merkezinde okuma- yazma eğitimi verileceğini belirten Bolu Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye genelinde “Okuryazarlık Seferberliği” başlatılmış olup, eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma-yazma eğitimini tamamlamayan kişilere Halk Eğitimi Merkezlerince açılacak kurslarda okuma-yazma eğitimi verilecektir. Okuryazar olmayan vatandaşlarımızın mahallesinde bulunan en yakın okula veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.Okuryazarlık Seferberliği’nin ilk dönemi 5 Şubat 2018-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında uygulanacaktır. Kurslar 5 Mart 2018 tarihinde başlayacak ve 11 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir. Okuma-yazma kurslarını başarı ile bitirenlere “Okuryazarlık Belgesi” verilecektir.”