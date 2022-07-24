Bolu’da ortalama 12 kilo hasat bekleniyor

Bu yıl ilimizde etkili olan kar ve yağmur nedeniyle kırsal alanı çiçekle kaplanan Bolu’da arıcılar için bereketli bir sezon geçmesi bekleniyor. Devlet desteği ile birlikte son yıllarda Bolu’da yaygın olarak yapılan arıcılık, geçtiğimiz sezon Türkiye ortalamasının altında kalmıştı.

Yeni arıcılık sezonunda Bolu’da rekolte artışı için çalışan Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arıcılığın daha çok yaşlılar tarafından yapıldığına dem vurarak bal üretiminde bilgi ve deneme sahaları eksikliğini gidereceklerini belirterek, 10 ila 12 kilo arası hasat beklediklerini ifade etti.

ARICILARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kovan denetimi yapıldığı ve bu denetimler sonucu kovanında canlı arı olan arıcıların belirlenerek desteklerden yararlanabileceğini belirten Ünalan, “2021 yılında Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki arıcılara 20 lira kovan desteği verilmişti. Yeni sezonda Kasım ayı itibariyle yeni destek rakamının açıklanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ARICILARIN YÜZDE 90’I YAŞLI

Geçtiğimiz yıl Bolu’da bal üretimi sezonunun verimsiz geçtiğini belirten Ünalan, “arıcılık Bolu bölgesinde gençler tarafından değil yaşlılar tarafından yapıldığı için istenen düzeye gelemiyoruz. Arıcılarımız 30 ile 80 kovan arası çalışıyor ve yüzde 90’ı yaşlı. Geçen sene kovan başına 6 ile 8 kilo bal aldık. Türkiye ortalaması kovan başına 15 ile 18 kilo arasında. Dünya ortalaması ise 20 kilo olarak bilinmekte. Bolu ilimizde şuan için Türkiye ve dünya ortalamasının altında üretim yapmaktayız.”

12 KİLO HASAT BEKLİYORUZ

“Bu seneki bal hasadımızın 10 ile 12 kilo arasında olması bekleniyor. İnşallah bunları gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Bal üretiminde en büyük eksiğimiz bilgi eksikliğidir.”

İYİ BİR KOVANDAN KAÇ KİLO BAL ALINIR?

Normal şartlarda hasat bölgesinin el verdiği ölçüde 8 ila 10 kilo arası bal aldıklarını belirten Ünalan, “çeşitli bal üretim modelleri uyguladığınız zaman 25 ile 30 kilo bal elde etmeniz mümkün. Arıcılarımız yaşlı olmasından kaynaklı, arı hasadı boyunca verimli çalışamıyoruz haliyle istenilen düzeyde üretim sağlayamıyoruz. Arıcılığın okulu olmadığı için eğitim vermekte de zorlanıyoruz. Sahada deneme bahçeleri olmadığı için de istenilen düzeyde üretim alamıyoruz” ifadelerine yer verdi.