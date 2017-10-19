“Editör” Hüseyin TUNÇAY Bey’in hazırladığı bu eser 19 Ekim Muhtarlar GÜNÜ VESİLESİYLE takdim edildi….. İnceliyoruz…

Bu kitap Belgin Özer’in isteği ve desteği ile ortaya çıkmış…Mimarlarımız, Nihat GÜLER ve Semih DİMİCİOĞLU Beylerin de arşivlerini açma konusunda büyük katkıları da olmuş…

Biz medya mensuplarından da “CENNET BOLU” muzun tanıtımına katılarından dolayı da güzel insanlara teşekkürler efendim… “OKUYORUZ”…

“ BELGİN BEY” de yapıtın 9 ncu sayfasındakidaki anne ve babasının fotoğrafının altına da şu duygulu satırları yazmış…

“Bolu’nun eski belediye başkanı, Boluspor kurucularından ve ilk başkanı, Karaosmanlar2dan babam İSMAİL ÖZER (1910-1986) ile Bolu Yardımsevenler Derneği kurucularından ve ilk başkanı, Dağkent Zihinsel Özürlüler Okulu ( ZİÇEV) KURUCULARINDAN VE İLK BAŞKANI, Kutüb’lerden annem NEBAHAT ÖZER (1917-2015) anısına …” demiş…

“BELGİN BEY” ; “Yapıtımızda sadece Bolu hudutları içindeki cami veamamları ele aldık. Bu çalışmanın , han, köprü ve çeşme ile türbeleri de içerecek şekilde geliştirilmiş bir ktabın başlangıcı olacağını ümit ediyorum” da diyor… işte bu…

Geniş bir “KAYNAKÇA” nında yer aldığı yapıtta “hamamlar” ilgi çekici…”orta hamam”…”tabaklar hamamı”…” sultan hamamı”…”yukarı hamam”…”gazi Süleyman paşa hamamı”…”yıldırım beyazıt hamamı”…”ılıca hamamı”…”eskiçağa yıldırım beyazıt hamamı”…”eski belediye hamamı”…. “TEMİZLİK İMANDAN GELİR”…

Ve “KÜÇÜK KAPLICA”…”… KİTABESİ olmayan Küçük KAPLICA’NIN KESİN YAPILIŞ TARİHİ bilinmemektedir” de … TESCİL DURUMU.” Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2007 TARİH ve 549 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.” De denilmiş….

KAYNAK.” BOLU’DA OSMANLI DÖNEMİ CAMİ VE HAMAMLARI”… YAYINA HAZIRLAYAN. “Tunçay Yayıncılık Basım Reklam Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti.” ANKARA…1.BASKI. Eylül 2017… ISBN. 978-605-65614-1-2… “Kaynak belirtilerek alıntı yapılabilir”…

SAYGILARIMIZLA.

Selam VE “m u h a b b e t l e” …