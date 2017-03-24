Haber: Esra Öztürk

Bolu’da Bahçelievler Mahallesi Vardallı Sokak üzerinde 50. Yıl Ortaokulu karşısında 17 yıldır hizmet veren Maydanoz Cafe – Restoran özel hamburgeri ve diğer lezzetleri ile müşterilerinin damak zevklerine hitap etmeyi devam ediyor. İşletmenin sahibi Murat Kayhan ile yaptığımız röportajda özel hamburger hakkında bilgi verirken “Hazırlanma sürecide eti için kesinlikle katkı maddesi kullanmadan kendimiz yapıyoruz. Köftesine et dışında sadece baharat katıyoruz ve günlük olarak yapıyoruz. Normalde hamburger ekmeklerinde çok sayıda katkı maddesi kullanılıyor. Bunu bildiğim için ekmekleri de dışarıdan almak yerine kendimiz özel olarak yaptırıyoruz. Günlük şekilde her sabah düzenli olarak getirtiliyor. Ekmeklerinde kalmaması için satacağım kadar ekmek sipariş ediyorum. Hamburger içinde kullandığı domates ve yeşilliği ise günlük alıyoruz. Turşularımızda aynı şekilde ev yapımıdır. Bunun için özellikle kesmeden koymaya çalışıyoruz. Kullandığımız ketçap mayonezi ise özellikle büyük bir titizlikle alıyoruz. Bildiğiniz üzere mayonez içerisinde en çok katkı maddesi barındıran soslardan biri. Bazılarında yumurta yerine nişasta kullanılıyor. Biz bunu bildiğimiz için 1. Sınıf mayonez dışında başka bir şey kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hepsinin dışında hamburgerlerimizin için kendimin günlük olarak hazırladığı bir sos var. Bunu kullanıyorum. Müşterilerimize şunu söyleyebilirim. Kendimin yememeye özen gösterdiğim hiçbir yiyeceği sunmuyoruz. Tamamıyla damak zevklerine hitap eden bir lezzet hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sosu da isteğe göre koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“GELENEKSEL BİR LEZZET”

Kayhan, hamburger dışında verdikleri diğer hizmetlerden bahsederek şu sözleri söyledi “Hamburger dışında ayvalık tostu yapıyoruz. Ondada hamburgerimize gösterdiğimiz aynı özeni gösteriyoruz. Bilindiği üzere ayvalık tostu geleneksel bir lezzet. Bu gelenekselliği bozmadan olabildiğince kültürüne bağlı bir şekilde müşterilerimize veriyoruz. Onun içinde de kullandığımız malzemeler özellikle günlük olarak hazırlanıyor. Ayvalık tostu ve hamburger dışında da sulu yemeklerimizde mevcuttur”

“17 SENEDİR HİZMET VERİYORUZ”

Kayhan, dükkanın diğer hizmetleri hakkında bilgi vererek “Burada 17 senedir hizmet veriyor. Saat sabah 7 buçuk ile akşam 8 arası çalışıyor fakat saatleri uzatacağız. Aynı zamanda paket servisimiz de mevcut. Şu anda güne 50 ile 70 arası hamburger satıyoruz. Tabi paket servislerimiz bunun dışında. Müşterilerimize ama yine de tavsiyem bu tarz yemekleri yerlerinde yemeleri yönünde. Bunun nedeni ise sonuçta sıcak bir yiyecek ve paket servis halinde soğuyarak deformasyona uğruyor” diye söyledi.

“BİZİ ATEŞLEYEN MÜŞTERİLERİMİZ OLDU”

Ünsan, müşterilerin fikirlerine önem verdiklerini belirterek “Müşterilerimizin geri dönüşleri ise iyi yönde oluyor. Sonuçta önce sağlıklarına sonra damak zevklerine en iyi şekilde hitap etmeyi amaçlayarak hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bizi de ateşleyen müşterilerimizin geri dönüşleri oldu. Sonuçta onların görüşleri sayesinde bizde yeni fikirler ve lezzetler geliştiriyoruz” dedi.