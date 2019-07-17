Bolu’da “Parçalı Ay Tutulması”

Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" ilimiz Bolu semalarında da gözlemlendi.

Bolu’da “Parçalı Ay Tutulması”

Haber: Birol Ertunç

Ayın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü dünyanın gölgesinde kaldı. "Parçalı Ay Tutulması" ülkemizden de çıplak gözle takip edilebildi. Tüm Türkiye'de güzel görüntülere sebep olan “Parçalı Ay Tutulması'' ilimiz Bolu’dan da gözlemlendi. İlimizden, ülkemizden ve dünyanın belli bölgelerinden gözlenebilen tutulma muhteşem manzaraların ortaya çıkmasına sebep oldu. 21.34'de başlayan tutulma saat 03.18'de sona erdi. İlimizde ay tutulmasını görmek isteyen vatandaşlar dışarı akın etti. Bu görsel manzarayı ölümsüzleştirmek isteyenler ise objektiflere sarıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 12:20
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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