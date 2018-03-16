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16 Mart 2018 Cuma
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    • Bolu’da patates yerine mısır

    Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu patatesinin artık bittiğini yerini ise mısırın almak üzere olduğunu Olay Gündem Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada yaptı. Fidan, 500 Bin TL’lik bir yatırımla patates pazarının olduğu alana mısır kurutma tesisinin kurulacağının müjdesini verdi.

    16 Mart 2018 Cuma 12:11
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    Bolu’da patates yerine mısır

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu patatesinin bu günü kadar Türkiye çapında meşhur olduğunu ancak bilinçsiz yapılan ekim sonrası Bolu patatesinin bitme noktasına geldiğini dile getiren Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan şunları söyledi; “Şuanda Bolu’da patates gündemden düşmüş vaziyette. Çünkü bazı çiftçilerimizin saygısı yok. Yani Gıda tarım ve Ziraat Odası diyor ki; 1 sene patates ektiğin tarlayı 3 sene patates ekme diyor. Ama bazı çiftçiler Tarım İl Müdürlüğünün dediği şeyi dinlemeyip, Tarım İl Müdürlüğü ceza yazdığı halde siyasileri araya sokup onlardan yardım istemesi Bolu’da patates ekimini ve satışını çok zayıflattı. Çiftçi zor durumdadır. Bu sene inşallah patates’e alternatif patates pazarına mısır kurutma tesisi kuruyorum” dedi.

     

    500 BİN TL’LİK YATIRIM

    Fidan, bundan böyle Bolu’nun patates yerine mısırla anılacağını da belirterek; “Bu konuda da ön çalışmalarıma başladım. Projeyle ilgili sözleşmemi de yaptım. MARKA’dan yüzde 75 destek alacağım yüzde 25’ni de Odamızın bütçesinden sağlayacağım. 2018 yılında 500 bin’lik yatırım yapıyorum. İnşallah bu mısır projesiyle Bolu Çiftçimizin önünü açacağım. Çünkü mısırın satışı Bolu’da kolay. Bir tek kurutma sorunumuz vardı. Bizde bu sorunu Ziraat odası olarak çözüyoruz. Mısır Kurutma şu an hiçbir fabrikada yok. Haziran ayına kadar bu tesisi kurmayı planlıyorum. Bu iş içinde 5-6 kişiyi istihdam edeceğim. Mısır ekimine çiftçilerimizi yönlendireceğiz. Patatese bir süre ara vereceğiz. Bolu artık mısırıyla ünlü olacak. Kurutma makinesini kurduğumuz zaman çiftçimiz yılda iki sefer mahsul alacak. Çünkü Üretimi erken olan mısır ekeceğiz. Bu kurutma makinesiyle 24 saat hizmet vereceğiz”

    DEPOLARDA PATATES YOK

    Fidan, Bolulu patates üreticilerinin depolarda fiyat artsın diye patates saklamadığını da açıklayarak, ”Patates tohumu konusunda Üniversite’den de destek istedik. Rektör bey ile de bir çalışmamız olacak. Bu projede 2019 yılında hayata geçecek.

    Şuanda depolarda patates yok. Bunların hepsi dedikodur. Bolu’da bunu yapacak insanda, tüccarda yok. Bu sene patates üreticileri zarar etti. Çünkü bilinçsiz bir ekim var. Bolu’da 500 tane çiftçi varsa bunlardan 10’u bilinçli tarım yapıyor. Çiftçilerimiz artık isteyerek ekim yapmıyor. İşte tarlam boş kalmasın diye ekim yapıyor.Ama Ziraat Odası olarak bu sorunu çözeceğiz ve bu düzeni sağlayacağız” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ziraat, Odası, Başkanı, Hakkı

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