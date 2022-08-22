Bolu’da Polis alkollü 4 genci 70 kilometre kovaladı

Bolu’da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca, saat 15.00 sıralarında Karaçayır Migros kavşağında başladı. Motorize Trafik ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında, plakalarını ters takmış şekilde uygulama noktasına gelen 14 KF 082 plakalı beyaz renkli Tofaş marka araç, polislerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kaçan aracı takibe, Trafik Motorize ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube ve Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri de katıldı.

İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN MISIR TARLASINA GİRDİLER

Polisin kendilerini takip ettiğini anlayan alkollü gençler, izlerini kaybettirmek için mısır tarlalarının içine girerek Taşoluk Yaylası’nda bulunan orman yoluna doğru kaçtı. Polisin yakın takibi sonrası, orman yolunda bulunan sivri taşların aracın lastiğini patlatmasıyla birlikte kontrolünü kaybeden alkollü gençlerin kullandığı araç yol kenarındaki ağaçlara saplandı.

AŞIRI DERECEDE ALKOL ALMIŞLAR

Asayiş Şubesi ve Trafik Motorize ekipleri, kaza yapan aracın içinde bulunan R.B., T.Ü., B.E. ve E.A.’yı araçtan indirerek alkollü gençleri etkisiz hale getirdi. Araç içerisinde çok sayıda içki şişesi ve kesici alet bulundu. Olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Aşırı derecede alkol aldıkları gözlenen ve kendilerinde olmayan gençler güçlükle polis aracına bindirilerek rapor tutulmak üzere hastaneye götürüldü.Polisle kovalamaca yaşayan R.B., T.Ü., B.E., E.A.’nın hakkında “alkollü araç kullanama”, “dur ihtarına uymamak”, “polise kandıracak şekilde ters plaka takmak”, “polise mukavemet”, “muayenesiz araç kullanmak” ve “görevli polislerin hayatlarını tehlikeye atmak” suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

OLAYIN TANIĞI MUHTAR ANLATTI

Taşoluk Yaylası’na piknik yapmak için gittiği sırada yaşananlara şahit olan Çampınar köyü muhtarı Şerif Özdemir ise, olay anını şu cümleler ile anlattı:“Yanımızdan hızla bir araba geçti. Biz de orman arabası sandık. Baktık ki polis arkadaşlar peşinde. El ettim durmadılar. Ben de motosiklet ile peşlerine takıldım. Kısa süre sonra kaçan aracın ön lastikleri patladı. Lastik patlayınca gençler arabayı kenara çektiler. Sonrasında polisler aracın önünü kesti. Ya karşısına bir hayvan çıksaydı? Yol kenarları da araba doluydu silme geçti hepsini.”