Bolu’da Projeler Uygulanıyor

Haber: Esra öztürk

Proje kapsamında Bolu Merkez 6, Göynük 2, Mudurnu 1, Seben 3, Kıbrıscık 1 Dörtdivan 1, Yeniçağa 1, Gerede 2, Mengen 1 olmak üzere 18 sera yapımı planlanmaktadır. Projenin toplam maliyeti 270 bin TL olmakla beraber bunun %50’sini yani 135 bin lirasını İl Özel İdaresi karşılayacaktır.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet MURAT;

“İlimizde mevcut üretim modelleri ile uğraşan çiftçilerimiz yılın büyük bir bölümünü boş geçirmektedir. Ancak bilindiği üzere ilimizin ve bölgenin yaş sebze ihtiyacı süreklilik arz etmektedir. Örtü altı yetiştiricilik ile tarımsal iş gücü ve üretim yılın 12 ayı aktif olmakla beraber piyasaya 1-2 ay erken ve geç ürün sunma imkanı ile karlılıkta da hatırı sayılır bir katkı sağlamaktadır. Proje ile üreticilerimiz birim alandan daha fazla kazanç sağlamış, sebze üretim sezonu 12 aya yayarak kışın da aile bütçesine katkı sağlamış olacaktır. Bu saydığımız katkını yanında rol model olarak üretimi teşvik edecek olup gözle görülebilir bir örnek teşkil edecektir. Bolu gibi tarım alanı bakımından küçük parçaların yer aldığı bölgelerde örtü altı başarılı ve etkili bir uygulama olmaktadır. İnşallah örtü altı üretimimiz de örneklerimizi arttırmak sureti ile başarılı bir şekilde çoğalacaktır.

Bu vesile ile başta Sayın Valimiz Ahmet ÜMİT olmak üzere, milletvekillerimize, İl Özel İdaremize, İl Genel Meclisimize kurumum, şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:57