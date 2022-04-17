Bolu’da Ramazan akşamları

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde iftarlarını açan yüzlerce vatandaş havalarında güzel olması fırsat bilerek kendilerini İzzet Baysal Caddesi üzerine gelerek ailecek dolaşıp, eğlenme imkanı buluyorlar.

Üniversiteli gençler çalgılarıyla ve söyledikleri şarkı, türkülerle vatandaşlara moral vermeye devam ederken, diğer yandan da harçlıklarını çıkartmanın peşine düştüler. Cadde şarkı ve türkü sesleriyle inlerken, cadde üzerinde yöresel kıyafetle mesir macunu satarak ekmek parasının peşine düştü.

Vatandaşlar, eski panayır günlerini hatırladıklarını belirterek; “Eskiden Karaçayır’da panayır kurulur ve bütün Bolu hem Ramazan ayında hemde yaz aylarında buralara gelir, burada eğlenirdi. Şimdi panayır dönemi bitti. Öğrencilerin çaldığı müziklerle idare eder olduk” dediler.