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12 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Bolu’da referandumdan ne çıkar?

    BOLU referandum sonuçları nasıl çıkacak, evet hayır oyları ne olur? 16 Nisan 2017 pazar günü anayasa referandum oylaması yapılacak. Bolu Referandum sonuçları bolugundem.com ve boluolay.com'dan canlı verilecek.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 09:59
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    Bolu’da referandumdan ne çıkar?

    HABER BÜLTENİ

    Bolu 16 Nisan 2017 pazar günü referandum sonuçlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Bolu referandum sonuçları büyük bir merak konusu olurken evet ve hayır oy oranları anayasa değişikliğinin ve yeni yönetim şeklinin kaderini belirleyecek. Referandum oylamasında 51 milyon seçmen oy kullanacak. Bolu seçim sonuçlarına örnek olması bakımından geçen yıllarda yapılan referandum sonuçları önem taşıyor. Türkiye en son 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma gitmiş ve yapılan anayasa değişikliklerini oylamıştı. Peki Bolu 2010 yılındaki son referandumda evet mi hayır mı demişti? Tablolardaki veriler 2010 yılı Bolu referandum sonuçları ile 2009 yılı yerel seçim sonuçlarını, genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını gösteriyor.

    Türkiye genelinde 2010 yılı referandum sonuçlarına göre göre en yüksek ''evet'' oyu yüzde 95.75 ile Ağrı'dan, en yüksek ''hayır'' oyu ise yüzde 81.02 ile Tunceli'den çıkmıştı. Türkiye genelinde ise referandum sonuçları şu şekilde olmuştu. Evet, oy oranı yüzde 57.88 hayır oy oranı yüzde 42.12. Referandumda kayıtlı olan 52 milyon seçmenin 38 milyonu sandık başına gitmişti. Anket şirketi temsilcilerinin tahminlerine göre 2017 referandum oylamasında daha yüksek bir katılım bekleniyor.

    Peki 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan anayasa referandum sonuçları nasıl çıkar; evet oyları mı hayır oyları mı önde? Anket firmaları referandum oylaması için nasıl sonuçlar veriyor. 1 Kasım seçim sonuçlarını bilen tek isim olan Adil Gür, referandum sonuçlarını ideolojik görüşlerin belirleyeceğini söylüyor. Adil Gür sonuçlara ilişkin bir rakam vermese de evet oylarını hayır oylarından önde olduğunu vurguluyor. Peki diğer anket sonuçları referandum için evetin mi hayırın mı kazanacağını söylüyor. Gelin şimdiye kadar yapılan anket sonuçlarına bakalım;

     

     

    ORC referandum anketi sonuçları: ORC Araştırma en son referanduma anketini1-7 Mart arasında 36 ilde 3 bin 140 kişiyle yaptı. ORC referandum anketi sonuçlarında ‘evet’ oyları yüzde 57,2 çıkarken, HAYIR oyları yüzde 42,8'de kaldı. ORC anketinde anayasa değişikliğinin kabul edileceğine inananların oranı da yüzde 59,6 oldu.

     

    Konsensus referandum anket sonuçları: Konsensus araştırma şirketinin yaptığı referandum anketinin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. Yapılan anketin sonucuna göre; seçmenin yüzde 51,2'si 'HAYIR' derken; yüzde 48,8'i 'EVET' dedi. Eğilimlerinin referandum gününe kadar değişip değişmeyeceği sorulan yurttaşların yüzde 89’u oylarında kararlı olduğunu belirtirken, yüzde 8’i tercihinin değişebileceğini belirtti.

     

    SONAR anket sonuçları: SONAR, 10-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde 5 bin seçmenle yüz yüze ve telefonla görüşme yaptı. Görüşmelerde seçmenlere "16 Nisan 2017 referandumunda oy tercihleri" soruldu. SONAR'ın yayınladığı anket sonuçlarına göre 'evet' oyları yüzde 49, 'hayır' oyları yüzde 51 çıktı.

     

    Gezici referandum anket sonuçları: Hayır oyları % 46.7, Evet oyları % 53.3 oranında. Sandığa gitmeme oranı artarsa evet ihtimali yükselir.

    Anahtar Kelimeler: BOLU, Referandum, Sonuçları, çıkacak, Evet

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