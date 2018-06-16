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    • “Bolu’da sandıktan güçlü bir CHP çıkartacağız”

    Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Gençlik Kolları, 24 Haziran seçimleri öncesinde partinin sahadaki öncü kuvveti olmaya devam ediyor.

    11 Haziran 2018 Pazartesi 16:19
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    “Bolu’da sandıktan güçlü bir CHP çıkartacağız”
     Haber: BMA

    24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Gençlik Kolları da seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor. Bolu gençliğinin sesi olmak için var gücüyle çalışan CHP Gençlik Kolları, partinin sahada yapılan çalışmalarında tam anlamıyla öncü kuvvet konumunda. Dinamik bir gençlik yapılanması bulunan CHP Bolu İl Örgütü’nde İl Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz sahada yürüttükleri çalışmalar ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Her zaman belirttiğimiz gibi partinin özgücü olan CHP Bolu Gençlik Kollarımız, 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala sahada tam anlamıyla CHP rüzgarı estiriyor. Aktif gençliğimiz ile birlikte seçim çalışmalarımız kapsamında öncelikle bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak 3500 gencimize mektuplarımızı ulaştırarak partimiz adına önemli bir girişimde bulunduk. Günümüz siyasetinde gençliğin söz sahibi olmaya başladığı şu günlerde seçimin kaderini de gençlerimizin belirleyeceğinin farkındayız. Saha çalışmalarımızda her zaman omuz omuza çalıştığım genç kardeşlerim ile birlikte gittiğimiz her yerde büyük bir sevgi ve samimiyetle karşılandık. Bundan sonra da bu sevginin artması için var gücümüzle, partimizin özgücü olarak çalışmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki 24 Haziran’da İl Gençlik Kolları olarak yaptığımız çalışmaların meyvesine alacak ve Bolu’da sandıktan güçlü bir CHP çıkartacağız.”

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi(CHP), Bolu, İl

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