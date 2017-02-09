Basın Bülteni

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, satranç sporunun Bolu’da yaygınlaştırılmasına “Evet” diyerek Türkiye’nin ikinci ve en büyük satranç parkını Bolu’da açmak için hazırlıklara başladı. Kent Meydanı’nda Bolulu satranç sporcuları ve aileleri ile bir araya gelen Yılmaz, keyifli bir satranç maçına da imza attı. Yılmaz’ın sporcularla “şah-mat” mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken, müsabaka meydanda toplanan Bolu halkı tarafından da ilgiyle izlendi.

Satrançta son yıllarda uluslararası alanda çok büyük başarılara imza atıldığını belirten Yılmaz, “Satranç sporuna gösterilen ilginin futbola yaklaştığını görmek mutluluk verici. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) sporun yaygınlaştırılması için çok güzel projelere imza atıyor. Ülkemizde bir satranç rüzgarı estiğini söylemek mümkün. Bolu’da da son yıllarda sporcularımız uluslararası ve ulusal satranç şampiyonalarında önemli dereceler elde ediyor. 2500 ELO sınırında sporcularımız var. Biz de ülkemizin gelecek kuşakları için çok önemli olan bu sporu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu amaçla hem sporcularımızı destekleyeceğiz, hem de yapacağımız satranç parkları ile aileleriyle birlikte açık havada bu sporu yapmalarına imkan tanıyacağız. Ülkemizin yeni “Büyükusta”ları arasında Bolulu sporcular olsun istiyoruz” dedi.

Satranç Parkı Bolu’ya çok yakışacak

“Tabiatın Kalbi” sloganıyla cennet doğasıyla uyumlu bir turizm şehri olma yolunda ilerleyen Bolu’nun diğer bir hedefi de “spor kenti” olmak. Spor tesisi yatırımlarına da hız veren Bolu Belediyesi, satranç sporunda da Bolu’nun potansiyeli artırmayı hedefliyor. Okullarda satranç takımları da dağıtan Belediye, TSF’nin Türkiye’de satranç parkları yapmak için başlattığı hamleye destek vererek, Bolu’ya Türkiye’nin ikinci satranç parkını kazandıracak. Özellikle Avrupa’da çok yaygın olan satranç parkları açık alanlarda ailelerin de birlikte satranç oynayabilmesine, keyifli vakitler geçirmesine de olanak sağlıyor.

Başkan Yılmaz, Federasyonun Türkiye’de satranç parkları oluşturmak için attığı adıma destek sağlamaktan mutlu olduklarını kaydederek, “Bolu gibi bir tabiat harikasında parkta satranç oynamak, sadece çocuklarımıza değil, ailelerimize de farklı bir alternatif oluşturacak. Kılıçaslan Mahallesi’nde oluşturacağımız Masal Parkı’nın bir bölümü tamamen satranç parkı olacak. Ayrıca şehri merkezimizin en güzel ve en büyük parkı olan Atatürk Orman Parkı’nda da satranç parkı oluşturacağız. Bu konuda TSF ile birlikte çalışacağız. Bu parklarımızın turizm ve spor şehri olma hedefimize destek sağlayacağına inanıyorum. Bolu’ya satranç parkı çok yakışacak” şeklinde konuştu.

Kent Meydanı’ndaki satranç mücadelesi

Kent Meydanı’nda TSF Bolu temsilciliği yetkilileri, Köroğlu Satranç Kulübü sporcuları ve aileleri ile bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, Türkiye’nin 81 ilinden 2 bin 500’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Türkiye Küçükler, Yıldızlar Şampiyonalarında başarılı olan Bolulu sporcuları da kutladı. Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’nunda da eşlik ettiği buluşmada Yılmaz genç sporcularla meydanda yaptığı satranç mücadelesinde yaptığı başarılı hamlelerle kolay bir rakip olmadığını da gösterdi.

Ailelerin ve sporcuların taleplerini de dinleyen Yılmaz, “Satranç sabır ve emek isteyen bir spor. Bolulu sporcularımızın uluslararası arenada daha başarılı olmak için antrenör vb taleplerini karşılamak için harekete geçiyoruz. Onları Belediye olarak sonuna kadar destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.