Bolu’da sattıklarımız aldıklarımızdan daha fazla





TÜİK’e göre, nisan ayında 18 milyon 584 bin dolar olan ihracat, mayıs ayında yüzde 31 azalarak 12 milyon 677 bin dolar oldu. İthalat verilerinde ise, nisan ayına bazla yüzde 39,7’lik artışla mayıs ayı ithalatı 11 milyon 190 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15.3, ithalat yüzde 43.5 arttı.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2.9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1.9 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 mayıs ayında ara mallarının payı %81.3, sermaye mallarının payı %10.7 ve tüketim mallarının payı %7.9 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %82.3, sermaye mallarının payı %10.4 ve tüketim mallarının payı %7.3 oldu.