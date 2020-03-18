Bolu’da sayı 25’e çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs tehdidinde ülkemizde vaka sayısı artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son açıklamada vaka sayısının 98’e yükseldiğini ve 1 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Koca açıklamasında ayrıca, “Hastalığın ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundandır. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum” dedi.

İLİMİZDE DURUM NE?

Ülkemizde vaka sayısı artmaya devam ederken ilimiz Bolu’da ise koronavirüs şüphesi nedeniyle 20 kişiye yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı öğrenildi. İlimizde gözetim altında tutulan ve Ankara’dan gelecek test sonuçları beklenen 4 kişiye, 1 vatandaş daha eklendi. 5 kişiden 3’ünün Ankara’da yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken diğer 2 kişinin ise işlemleri sürüyor. Şu ana kadar ise ilimizde koronavirüs şüphesi ile işlem yapılan kişi sayısı 25 oldu.