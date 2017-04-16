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16 Nisan 2017 Pazar
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    • Bolu'da seçmenlerin yüzde 10'u sandığa gitmedi

    Bolu'da kayıtlı 221 bin 967 seçmenin yüzde 10'unda fazlası sandığa gitmedi.

    16 Nisan 2017 Pazar 23:17
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    Bolu'da seçmenlerin yüzde 10'u sandığa gitmedi


    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylandığı referanduma, Bolu'dan 935 sandıkta 221 bin 967 seçmenin sadece 197 bin 967'si katıldı. Referandumda çıkan "EVET" sonucuna yüzde 62,26 ile destek veren Bolu'da sandığa gitmeyen 24 bin 596 vatandaş toplan seçmen sayısının yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu. Ayrıca kullanılan oyların 3 bin 524'ü geçersiz sayıldı.

    CHP'Lİ BELEDİYELER EVET'İN GERİSİNDE KALDI

    Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerin olduğu ilçeler referandumda "EVET" oylarının gerisinde kaldı. Son yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı belediyelerden Mengen'de 5 bin 41 evet oyu çıkarken 4 bin 35 hayır oyu çıktı. Mudurnu'da ise 8 bin 204 evet oyu verirken 5 bin 73 hayır oyu verdi. Kıbrıscık ilçesinde evet ve hayır oyları neredeyse birbirine eşit çıkarken arada EVET lehine sadece 103 fark oluştu.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Kayıtlı, 221, Bin, 967

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