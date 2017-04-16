Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylandığı referanduma, Bolu'dan 935 sandıkta 221 bin 967 seçmenin sadece 197 bin 967'si katıldı. Referandumda çıkan "EVET" sonucuna yüzde 62,26 ile destek veren Bolu'da sandığa gitmeyen 24 bin 596 vatandaş toplan seçmen sayısının yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu. Ayrıca kullanılan oyların 3 bin 524'ü geçersiz sayıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELER EVET'İN GERİSİNDE KALDI

Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerin olduğu ilçeler referandumda "EVET" oylarının gerisinde kaldı. Son yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı belediyelerden Mengen'de 5 bin 41 evet oyu çıkarken 4 bin 35 hayır oyu çıktı. Mudurnu'da ise 8 bin 204 evet oyu verirken 5 bin 73 hayır oyu verdi. Kıbrıscık ilçesinde evet ve hayır oyları neredeyse birbirine eşit çıkarken arada EVET lehine sadece 103 fark oluştu.