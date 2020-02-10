​​​​​​​Bolu’da seferberlik ilan edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir, Feridun Yılmaz, Basın Müdürü Ergin Yönet, Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın, Belediye binası önün, Demokrasi Meydanından başlayarak, kar temizleme kampanyası başlattı. Yaklaşık 150 personel ellerindeki küreklerle, kepçelerde kepçeleriyle cadde üzerindeki buzla kaplı karları temizlerken, bu olayı gören bazı vatandaşlar olayı yanlış anladılar.

Karla mücadele kampanası hakkında bulgu veren Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir; “Bazı vatandaşlarımız ilk gördüğü olayı anlamadan yanlış tepkiler veriyor. Biz Belediye meydanı önünden karla temizleme kampanyası başlattık. Böyle bir kampanya Alaaddin Yılmaz döneminde bile yapılmadı. Halkımız iyi bilsin, çalışma buradan başlamıştır” dedi.

ÖZEL SEKTÖRDEN DE DESTEK ALDIK

Başkan yardımcısı Özdemir, açıklamasının devamında; “Şuanda her tarafta çalışma var. Buradaki karı toplayıp kamyonlarla boşaltmak için kampanya yaptık. Önceden sadece bu konu ile ilgili belirli güzergahlarda park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışıyordu. Bugün ise bütün belediye personelimizle birlikte kampanya yaptık. Çok yoğun bir ekiple çalışmalarımıza başladık. Son iki gündür yoğun bir kar yağışı oldu. Özel sektörden kamyon anlamında kepçe anlamında destek aldık. Kendi ekiplerimiz iki gündür gece gündüz çalışıyorlar. Bu şehirden bugün itibariyle bu karı kaldıracağız. O yüzden bugün arkadaşlarımız geldiler buradan başladık ve hem İzzet Baysal Caddesi, hem de İsmet Paşa caddemizi önce ana arterler olmak üzere temizleyeceğiz.

Tabii ki tepkiler olacak ama biz elimizdeki bütün gücümüzü karla mücadeleye harcadık. Elimizde ne kadar personel varsa ne kadar araç varsa biz bunun için harcadık. Biz kardan korkmuyoruz. Kar Allah’ın bize vermiş olduğu bir nimettir. Şehrimiz karlı da güzel ama vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bu karı bugün kaldıracağız”

İŞÇİLERE DE HİTA ETTİ

Başkan yardımcısı Özdemir, Köroğlu Anıtı önünde bir araya gelen işçilere de; “Bolu karla güzel, son iki gündür yoğun bir kar yağışı vardı. Türkiye’nin en güzel kar yağışını Bolu aldı. Bizde vatandaşların mağdur olmaması için bütün ekiplerimizi seferber ettik. Sizlerde iki gündür vatandaşlar mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu yoğun kar yağışından güzel bir şekilde kurtulduk ve vatandaşlarımız çok mağdur olmadı diye düşünüyoruz. Tabii ki aksaklıklarımız olmadı değil. Fırtına ile karışık kar yağışı oldu. Biz temizlerken bir yandan da kar yağarak yeniden doldurdu. Biz istiyoruz ki böyle bir kampanya ile birlikte tekrardan bu kardan bu şehri kurtaralım. Önce ana arterlerimiz olmak üzere bir an önce temizleyelim. Herkes hafta sonu evinde kar yağışını güzel güzel izlerken sizler o kar yağışının çilesini çeken insanlardansınız. Bolu halkı ve başkanımız adına hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.