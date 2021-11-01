Bolu’da Seferberlik Kapsamındaki Denetimler Sona Erdi

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Müdürü İzzet MURAT;

"Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerindegıda denetimi seferberliği programı dahilinde ilimizde de kontroller yapılmıştır. İlimiz denetim ve kontrol sayıları bakımından başı çeken illerin başında yer almaktadır.

Bolu Merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetim seferberliği kapsamında 4. günün sonunda 312 işletme denetlenmiş, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 3 numune alınmış, 36 işletmeye uygunsuzluklarının giderilmesi için süre verilmiş, 5996 sayılı Kanuna aykırı hareket eden 2 işletmeye de toplam 18.237 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Bakanlığımızın çalışması ile hangi ürün grubunda ne gibi riskler görüldü, bunlar yıl içindeki ve geçmiş yıllardaki verilerle karşılaştırılarak masaya yatırılmakta, böylece bir sonraki yılın denetim ve numune alma planı şekillenmektedir.

Bakanlığımızın insan odaklı çalışma prensibi esasıyla yapılan denetimlerdeki esas amaç tüm vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmektir. İnsan odaklı denetimlerimiz yıl boyu aralıksız olarak devam etmekte olup vatandaşlarımız karşılaştıkları uygunsuz durumları 7/24 ALO GIDA 174 ve 112 hattına bildirebilir" dedi.

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.