Bolu'da kar yağışı 28 Şubat Çarşamba günü görülecek ve hafta boyunca aralıklarla devam edecek. Bolu hava durumu son meteoroloji tahminleri korkuttu kar yağışı geliyor. Bolu'da hava sıcaklıkları bugünden itibaren 4 derece birden düşecek gece buz ve don olaylarına karşı uzmanlar uyarıyor aman dikkat! Bolu'da kar yağışı 28 Şubat Çarşamba günü başlayacak yüksek kesimlerde yer yer etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.